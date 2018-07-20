Малина из Беларуси пользуется большим спросом на российском рынке

Ягодный сезон. Малина, черника и смородина. Все это сейчас в изобилии можно найти на прилавках российских рынков. Часть ароматного товара привозят из соседней Беларуси . И стоит он относительно недорого. Хотя и чуть больше, чем если бы ягоду можно было собирать прямо с куста. Подробнее — в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Жемчуговой

У Дмитрия Зенько не жизнь, а малина. Хотя и нелегкая. Четвертый год продирается через заросли малинника и пытается заработать. Недавно подсчитал, что бизнес наконец окупился. Вся надежда сейчас — на российских закупщиков. Оптовая цена на малину в Беларуси — около 120 российских рублей. На московских продуктовых базах просят уже примерно 150 рублей за килограмм. Неудивительно, ягода составляют конкуренцию ливанской малине и марокканской голубике.

«Если приезжают россияне, дают хорошую цену, у нас ягода тоже поднимается в цене», — указал предприниматель Дмитрий Зенько. Ароматная земляника, голубика, малина, черника… Все это привезено не из экзотических стран, а из соседней Беларуси.

Предприниматель Ашот закупает свои фрукты и ягоды на оптовых базах. Так выгоднее. На рынке за килограмм белорусской малины просят 400-500 рублей. Оптом — в 2-3 раза дешевле. «Здесь цена на малину от 150 рублей. Опять-таки в зависимости от происхождения. Смородина в том же сегменте в опте порядка 100-130 рублей. В розницу так же», — отметил руководитель департамента стратегического развития продуктового агрокластера Сергей Журавлев

Ягоды стараются продать быстрее, иногда жертвуя прибылью, иначе товар просто испортится. Здесь, например, малину и чернику хранят только в холодильнике и выносят в торговый зал буквально по одной коробке.

«Это килограммовая коробочка. Есть еще полукилограммовая. Больше, чем эта тара, нельзя, иначе она очень нежная, и она подавит друг друга», — объясняет продавец Елена.

Жизнь малины — 2-3 дня. Чуть дольше хранится черника или красная смородина. Впрочем, и потеряв товарный вид, малина продается. «Если ягода не испортится за несколько дней, то ее можно продать с быстрым дисконтом уже для джема», — рассказал эксперт потребительского рынка Роман Харламов.

Не дать малине пропасть помогают даже общественники. Юлия Серебрянская делает варенье по рецепту давней знакомой. Специально для нас поделилась секретом. «Моя соседка Анна Рауфовна, которая сейчас уехала в Израиль , она как раз мне отдала рецепт очень вкусного варенья. Фишка его заключается в том, что надо делать три сета по пять минут и между ними большие два промежутка времени, в которые малина должна отстаиваться», — указала руководитель общественного движения «Инициатива из России » Юлия Серебрянская.

Банка варенья из таких ягод в современных супермаркетах, кстати, стоит примерно столько же, сколько килограмм свежих ягод. Но многие до сих пор считают, что свежее малиновое варенье, особенно зимой, самый дорогой подарок.

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