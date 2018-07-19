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Биржи АТР снижаются на статистике из Японии
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Биржи АТР в основном снижаются на статистике из Японии и геополитической напряженности 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются преимущественно в минусе на фоне противоречивой статистики из Японии, а также на сохранении геополитических рисков в торговле, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 07.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,54%, до 2772,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1573,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,02%, до 28123,77 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,25%, до 2284,99 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,44%, до 6272,3 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на 0,04%, до 22785,65 пункта.
Участники торгов обратили внимание на неоднозначную статистику из Японии. Согласно опубликованным ранее в четверг данным Министерства финансов страны, торговый профицит в июне составил 721 миллиард иен (11,4 миллиарда долларов), против дефицита в 581 миллиард иен (9,2 миллиарда долларов) в мае. Аналитики ожидали профицита только в 534 миллиарда иен (8,5 миллиарда долларов).
В то же время объем экспорта страны в июне вырос лишь на 6,7% в годовом выражении после подъема на 8,1% в мае, аналитики ожидали роста на 7%. При этом Япония в прошлом месяце увеличила импорт на 2,5% в годовом исчислении после роста в мае на 14%, в то время как эксперты прогнозировали рост на 5,3%.
Вместе с тем, рынки Азии остаются под давлением из-за геополитической напряженности. Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу в среду заявил, что переговоры с Китаем по торговым вопросам зашли в тупик, так как председатель КНР Си Цзиньпин по-прежнему не готов идти на уступки в отношении пошлин.
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
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