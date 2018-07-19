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Рынок США ждет повторение февральского обвала?
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Рынок США ждет повторение февральского обвала? 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Фондовый рынок США из последних сил удерживается на вершине: насколько хватит сил и почему мощная коррекция практически неизбежна?Американский фондовый рынок продолжает движение наверх в одиночестве. Если во вторник в качестве драйвера роста было выбрано выступление Джерома Пауэлла, то в среду движение продолжилось по инерции, хотя и без особого энтузиазма. Остальные крупнейшие площадки мира преимущественно снижались. Участники рынка уже даже поговаривают о возможном вмешательстве в рынок так называемой команды спасателей, которые препятствуют падению котировок. Кроме того, отмечается, что индексы толкают вверх с помощью разгона небольшого количества бумаг, имеющих существенный вес в индексах. Тем не менее, тревожные сигналы продолжают поступать. Так, например, индекс волатильности VIX впервые за месяц опустился ниже 11-й фигуры. Чем заканчивается период слишком низкой волатильности все помнят по события в феврале этого года, когда рынки внезапно рухнули.
Zerohedge
Отмечают также и определенную сезонность в поведении фондовых индексов. Любопытно, но именно в этот промежуток месяца индекс широкого рынка S&P 500 демонстрирует спад.
Zerohedge
Важно отметить и еще один момент — поведение долгового рынка. Доходности по трежерис снова начали расти и, если верить техническим индикаторам, готовы к серьезному скачку вверх. Причины этого движения объяснить достаточно сложно. Быть может, Китай начал ликвидировать свои запасы казначейских бумаг. Так или иначе, резкий рост доходностей в этом году уже не раз оказывался спусковым крючком для довольно сильного снижения фондовых индексов США. К тому же, в июле наблюдалось сильное расхождения в динамике индексов и долговых бумаг. Возможно, пришло время ликвидировать этот разрыв.
Zerohedge
Тем временем в Китае продолжается планомерное снижение курса юаня. Котировки уже достигли минимума за 12 месяцев. По сути, мы видим картину аналогичную той, что была в 2015 г., во всяком случае графики похожи как две капли воды.
Zerohedge
Очень похоже, что капитал из Китая перетекает на фондовый рынок США, но как долго этот процесс будет продолжаться, и предпримет ли какие-то меры Народный банк Китая для стабилизации курс? Эксперты сходятся во мнении, что все произойдет внезапно и очень стремительно, примерно так, как было в феврале. К тому же, август наступит уже совсем скоро, а это самый неблагоприятный месяц для рынков в истории.
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