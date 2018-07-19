Здания танкового училища в Челябинске продали по рублю за штуку

Москве с аукциона продали Челябинское танковое училище.

С молотка ушёл комплекс из почти 20 зданий и 80 тыс. кв. метров земли. Казармы продавали по символической цене — за один рубль, а стартовая цена земельного участка составила 168,5 млн рублей, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».

В торгах участвовали две строительных компании из Челябинской области , по одной — из Чечни и Москвы и два предпринимателя, одним из которых оказался депутат Госдумы Николай Серсков. Он и выиграл аукцион, предложив за училище 254,6 миллиона. Предполагается, что на землях, где когда-то обучали танкистов, одна из компаний Серскова построит жилой микрорайон.