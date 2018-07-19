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Здания танкового училища в Челябинске продали по рублю за штуку
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Здания танкового училища в Челябинске продали по рублю за штуку 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
В Москве с аукциона продали Челябинское танковое училище.
С молотка ушёл комплекс из почти 20 зданий и 80 тыс. кв. метров земли. Казармы продавали по символической цене — за один рубль, а стартовая цена земельного участка составила 168,5 млн рублей, сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск».
В торгах участвовали две строительных компании из Челябинской области, по одной — из Чечни и Москвы и два предпринимателя, одним из которых оказался депутат Госдумы Николай Серсков. Он и выиграл аукцион, предложив за училище 254,6 миллиона. Предполагается, что на землях, где когда-то обучали танкистов, одна из компаний Серскова построит жилой микрорайон.
Челябинское командное танковое училище расформировали в 2007 году по инициативе тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова, имевшего к моменту назначения воинское звание старший лейтенант запаса. Сейчас Сердюков возглавляет предприятие по производству вертолётов.
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