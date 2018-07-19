Картофель из Египта торговые сети начали сбывать фермерам

— В этом году стоимость картофеля практически не меняется с января. В опте сейчас картофель стоит всего 16-17 рублей. В рознице покупатели также почувствовали невысокие цены в тот период, когда стоимость картофеля обычно растет.

Дело в том, что торговые сети закупили значительные партии импортного товара. И впервые за последние годы они пошли в Россию уже в январе, тогда как обычно зарубежные поставки начинались во второй половине февраля.

Если в прошлом году за весь сезон из Египта в Россию было завезено 326 тысяч тонн картофеля, то в этом году уже к маю импортировано 316 тысяч тонн. При этом пик импорта приходится на июнь и июль.

Можно предполагать, что около полумиллиона тонн египетского картофеля уже ввезено в Россию. В итоге на рынке образовался переизбыток товара.

Еще неделю назад я видел в магазинах фасованный картофель урожая прошлого года. Хотя в предыдущие годы в июле такой картошки на рынке уже не было. Отмечались даже парадоксальные факты, когда одна из крупнейших федеральных сетей предлагала российским хозяйствам брать на переработку и продажу египетский картофель.

В результате закупкой огромных партий импорта торговые сети навредили сами себе. На рынке было достаточно отечественных клубней, и чтобы пропускать импортный пришлось максимально снижать цены по раннему картофелю. Какой-то высокой маржи сети не получили.

В этом году картофеля посажено больше, чем прошлом году. Но в целом урожай будет на уровне прошлого года — около 20 миллионов тонн. Часть нераспроданного товарного картофеля прошлого года пошла на семена. А это снижает урожайность картофеля.