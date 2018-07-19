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ОБЗОР — «Ромир» выяснил, кого коснется снижение беспошлинного порога при интернет-покупках
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ОБЗОР — «Ромир» выяснил, кого коснется снижение беспошлинного порога при интернет-покупках 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Россияне чаще всего заказывают товары в зарубежных интернет-магазинах стоимостью от 10 до 50 евро, а покупки от 200 до 500 евро совершаются только 5%, говорится в сообщении исследовательского холдинга «Ромир».
В опросе холдинга приняли участие 4 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет, жители городов с населением свыше 500 тысяч. Выборка, таким образом, репрезентирует взрослое экономически активное городское население России.
По данным опроса, более половины этих экономически активных жителей крупных городов — 57% — совершали за последний год покупки в зарубежных интернет-магазинах. Среди них самое большое количество (30%) заказывали товары из-за границы три-четыре раза. Еще 27% за год сделали семь и более заказов.
При этом самой активной категорией онлайн-покупателей оказались люди в возрасте 25-34 лет. Из них товары из-за рубежа в течение года получали 66%. На втором месте группа респондентов от 35 до 44 лет — 63%, говорится в результатах в исследовании.
"Участников опроса также попросили указать сумму заказа в евро (независимо от того, в какой валюте они расплачивались). Оказалось, что чаще всего заказываются товары на сумму от 10 до 50 евро. Об этом заявили 39% респондентов. Мелкие покупки на сумму до 10 евро совершили 19% опрошенных. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16% покупателей, от 100 до 200 — лишь 9%. Только 5% покупателей совершали покупки от 200 до 500 евро, — рассказали в «Ромире». Заказ свыше 1 тысячи евро среди опрошенных совершал только 1%.
Наиболее дорогие покупки, по данным исследования, совершают россияне до 25 лет. Мужчины тратят на онлайн-покупки больше женщин. Чаще всего российские пользователи заказывают за границей одежду (51%), аксессуары (36%), бытовую технику и электронику (34%). Реже всего за границей за последний год покупали мебель, сигареты и табак — всего 3% опрошенных.
ПОТОЛОК ГОТОВ УПАСТЬ
Сейчас граждане могут получить в РФ без уплаты пошлин посылки на сумму до 1 тысячи евро в месяц и общим весом до 31 килограмма. Если стоимость или вес таких посылок окажется выше, придется заплатить 30%-ную пошлину. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать эту максимальную беспошлинную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.
Минфин РФ предлагал снизить беспошлинный порог до 500 евро уже с июля этого года, правительство идею не одобрило. В июне газета «Коммерсант» писала, что Минфин и Минкомсвязь обсуждают новый вариант поэтапного уменьшения беспошлинного порога, который предполагает снижение этого порога до 500 евро в месяц с 1 января 2019 года, а уже с 1 июля 2019 года — до 100 евро за каждую посылку.
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