Фонд имущества Петербурга выставил на торги помещение Ушаковских бань

Санкт-Петербурге фонд имущества готовит к продаже помещение Ушаковских бань. Здание является объектом культурного наследия регионального уровня. Его разделили на два лота.

Об этом сообщили на официальном сайте фонда. В первый лот вошли два помещения на четвертом этаже. Их цена — 53, 8 млн рублей.

Во второй лот специалисты включили четыре помещения стоимостью 16,2 млн рублей. Покупателю придется согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.