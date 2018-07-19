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Фонд имущества Петербурга выставил на торги помещение Ушаковских бань
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Фонд имущества Петербурга выставил на торги помещение Ушаковских бань 

АиФ Санкт-Петербург 18 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге фонд имущества готовит к продаже помещение Ушаковских бань. Здание является объектом культурного наследия регионального уровня. Его разделили на два лота.
Об этом сообщили на официальном сайте фонда. В первый лот вошли два помещения на четвертом этаже. Их цена — 53, 8 млн рублей.
Во второй лот специалисты включили четыре помещения стоимостью 16,2 млн рублей. Покупателю придется согласовывать все наружные ремонтно-строительные работы с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.
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