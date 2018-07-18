Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,14%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов COL Investment, услуг и общественных услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP поднялся на 0,14%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), которые подорожали на 75,0 п. (3,20%), закрывшись на отметке в 2.420,0. Котировки Grupo Argos SA (CN:ARG) выросли на 320,0 п. (1,67%), завершив торги на уровне 19.460,0. Бумаги Corporacion Financiera Colombiana SA (CN:CFV) выросли в цене на 180,0 п. (0,74%), закрывшись на отметке 24.480,0.

Лидерами падения стали акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), цена которых упала на 170,0 п. (2,13%), завершив сессию на отметке 7.820,0. Акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) поднялись на 100,0 п. (1,20%), закрывшись на уровне 8.200,0, а Celsia SA (CN:CEL) снизились в цене на 40,0 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 4.540,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (15) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) упали до исторического минимума, снизившись на 2,13%, 170,0 п., и завершили торги на отметке 7.820,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре потерял 0,95%, или 1,04, достигнув отметки $108,08. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 2,99%, или 72,00, до $2.335,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,03%, или 0,40, до отметки $1.227,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,22% до 2.876,45, а котировки BRL/COP повысились на 0,15%, достигнув отметки 748,10.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,12% до 94,84.