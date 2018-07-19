Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,31%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, COL Investment и промышленности.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подешевел на 0,31%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Canacol Energy Ltd (CN:CNE), которые подорожали на 210,0 п. (2,30%), закрывшись на отметке в 9.350,0. Котировки Conconcret (CN:CIC) выросли на 7,0 п. (0,90%), завершив торги на уровне 787,0. Бумаги Grupo Argos SA (CN:ARG) выросли в цене на 100,0 п. (0,51%), закрывшись на отметке 19.600,0.

Лидерами падения стали акции Banco Davivienda Pf (CN:DVI_p), цена которых упала на 340,0 п. (0,92%), завершив сессию на отметке 36.520,0. Акции Grupoaval (CN:GAA) поднялись на 10,0 п. (0,85%), закрывшись на уровне 1.165,0, а Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p) снизились в цене на 20,0 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 2.440,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре прибавил 0,46%, или 0,50, достигнув отметки $108,58. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 1,18%, или 27,50, до $2.308,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,44%, или 5,40, до отметки $1.222,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP выросла на 0,63% до 2.883,50, а котировки BRL/COP повысились на 0,72%, достигнув отметки 750,21.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 95,00.