Бывший председатель ФРС Бернанке: Перспективы экономики США «довольно сильны»

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Бывший председатель ФРС Бен Бернанке по-прежнему оптимистично оценивает перспективы американской экономики и не очень тревожится по поводу последних перемен на рынке облигаций, которые, по мнению многих экономистов, предвещают проблемы, сообщает Dow Jones.

В интервью шла речь о финансовом кризисе, который начался более десяти лет назад. Все три участника встречи приняли ключевое участие в реакции на эти события.

Наблюдаемое сейчас сокращение разрыва между доходностью долгосрочных и краткосрочных облигаций (спрямление кривой доходности) отчасти обусловлено повышением ставок ФРС и ожиданием их дальнейшего роста. Вместе с тем все еще низкая инфляция и слабые инфляционные ожидания стали одним из факторов, сдерживающих рост доходности долгосрочных облигаций.

Бернанке признал, что инверсия кривой доходности — «хороший предвестник экономических спадов», но сказал, что центральному банку надо оценивать будущее экономики по широкому спектру факторов.

"Есть мнение", что инверсии кривой доходности уже не являются тем сигналом, которым были раньше, потому что долгосрочные процентные ставки «необычно низки», как и оцениваемая рынком компенсация за риски, сказал Бернанке. По его словам, покупки облигаций другими центральными банками и изменения в регулировании также меняют параметры рынка облигаций. Кривая доходности — это «один из индикаторов, но не следует фанатично считать ее единственным индикатором», сказал он.

Бернанке и раньше с недоверием относился к кривой доходности, и ошибся. В 2006 году он проигнорировал приближение кривой к инверсии, сказав, что не считает это «сигналом о приближении существенного экономического спада». К 2007 году экономика упала в рецессию.

Во вторник для нынешнего президента ФРС Джерома Пауэлла начались двухдневные слушания в конгрессе по экономике и денежно-кредитной политике. Он сказал законодателям во вторник, что ожидает постепенного повышения процентных ставок, заявив о «сильных показателях» экономики как о поводе для дальнейшего ужесточения политики, хотя признал, что для перспектив есть риски, особенно в сфере внешней торговли.

Пауэлл также сказал, что ФРС следит за кривой доходности, но не уточнил, как это влияет на оценку перспектив экономики.