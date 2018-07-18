20 недорогих полезных штук для дома с AliExpress 

20 недорогих полезных штук для дома с AliExpressЧтобы не таскаться по магазинам в самую жару, предлагаем закупиться классными штуками на AliExpress. Мы сделали самое сложное — нашли несколько стоящих предложений.
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Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
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1. Удлинитель с USB Три европейских розетки и сразу шесть USB-портов для зарядки гаджетов.
Цена: 1 233 руб., купить с кэшбеком
2. Инфракрасный термометр
За несколько секунд измерит температуру тела.
Цена: 1 776 руб., купить с кэшбеком
3. Большая подушка
Оригинальная подушка в форме котика.
Цена: от 823 руб., купить с кэшбеком
4. Проводная гарнитура Meizu
Доступная гарнитура на замену потерявшейся.
Цена: 230 руб., купить с кэшбеком
5. Диодные светильники
Яркие и гибкие дневные ходовые огни.
Цена: от 467 руб., купить с кэшбеком
6. Бутылка с емкостью для таблеток
Чтобы не забыть принять лекарство вовремя.
Цена: от 185 руб., купить с кэшбеком
7. Органайзер для кабелей
Поможет навести порядок на столе.
Цена: от 127 руб., купить с кэшбеком
8. Универсальный пульт ДУ Подходит для большинства телевизоров.
Цена: 206 руб., купить с кэшбеком
9. Миниатюрная колонка
Можно использовать в качестве подставки для смартфона.
Цена: 235 руб., купить с кэшбеком
10. USB Wi-Fi адаптер
Если в компьютере сломался встроенный Wi-Fi.
Цена: 166 руб., купить с кэшбеком
11. Цифровой мультиметр
Удобный прибор для ремонта светильников, розеток и электроники.
Цена: 512 руб., купить с кэшбеком
12. Сумка для пробежек
Небольшая, но вместительная сумка для смартфона и разных мелочей.
Цена: 530 руб., купить с кэшбеком
13. Т-образная отвертка
Отвертка с «трещоткой» пригодится в быту.
Цена: 534 руб., купить с кэшбеком
14. Светильник на солнечных батареях
Подойдет для наружного освещения.
Цена: 445 руб., купить с кэшбеком
15. Автомобильный компрессор
Быстро накачивает шины авто, есть встроенный фонарик.
Цена: 1 165 руб., купить с кэшбеком
16. Органайзер в авто
Крепится на солнцезащитный козырек.
Цена: 680 руб., купить с кэшбеком
17. Круглый пазл
Состоит из 1000 элементов, собрать очень сложно.
Цена: 1 363 руб., купить с кэшбеком
18. Подсветка для ТВ Диодная лента для подсветки телевизора.
Цена: 621 руб., купить с кэшбеком
19. DIY конструктор
Отличный тренажер для начинающих конструкторов.
Цена: 731 руб., купить с кэшбеком
20. Держатель для ключей
Магнитное крепление, в комплекте 6 штук.
Цена: 423 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!