20 недорогих полезных штук для дома с AliExpress

20 недорогих полезных штук для дома с AliExpressЧтобы не таскаться по магазинам в самую жару, предлагаем закупиться классными штуками на AliExpress. Мы сделали самое сложное — нашли несколько стоящих предложений.

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Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

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1. Удлинитель с USB Три европейских розетки и сразу шесть USB-портов для зарядки гаджетов.

Цена: 1 233 руб., купить с кэшбеком

2. Инфракрасный термометр

За несколько секунд измерит температуру тела.

Цена: 1 776 руб., купить с кэшбеком

3. Большая подушка

Оригинальная подушка в форме котика.

Цена: от 823 руб., купить с кэшбеком

4. Проводная гарнитура Meizu

Доступная гарнитура на замену потерявшейся.

Цена: 230 руб., купить с кэшбеком

5. Диодные светильники

Яркие и гибкие дневные ходовые огни.

Цена: от 467 руб., купить с кэшбеком

6. Бутылка с емкостью для таблеток

Чтобы не забыть принять лекарство вовремя.

Цена: от 185 руб., купить с кэшбеком

7. Органайзер для кабелей

Поможет навести порядок на столе.

Цена: от 127 руб., купить с кэшбеком

8. Универсальный пульт ДУ Подходит для большинства телевизоров.

Цена: 206 руб., купить с кэшбеком

9. Миниатюрная колонка

Можно использовать в качестве подставки для смартфона.

Цена: 235 руб., купить с кэшбеком

10. USB Wi-Fi адаптер

Если в компьютере сломался встроенный Wi-Fi.

Цена: 166 руб., купить с кэшбеком

11. Цифровой мультиметр

Удобный прибор для ремонта светильников, розеток и электроники.

Цена: 512 руб., купить с кэшбеком

12. Сумка для пробежек

Небольшая, но вместительная сумка для смартфона и разных мелочей.

Цена: 530 руб., купить с кэшбеком

13. Т-образная отвертка

Отвертка с «трещоткой» пригодится в быту.

Цена: 534 руб., купить с кэшбеком

14. Светильник на солнечных батареях

Подойдет для наружного освещения.

Цена: 445 руб., купить с кэшбеком

15. Автомобильный компрессор

Быстро накачивает шины авто, есть встроенный фонарик.

Цена: 1 165 руб., купить с кэшбеком

16. Органайзер в авто

Крепится на солнцезащитный козырек.

Цена: 680 руб., купить с кэшбеком

17. Круглый пазл

Состоит из 1000 элементов, собрать очень сложно.

Цена: 1 363 руб., купить с кэшбеком

18. Подсветка для ТВ Диодная лента для подсветки телевизора.

Цена: 621 руб., купить с кэшбеком

19. DIY конструктор

Отличный тренажер для начинающих конструкторов.

Цена: 731 руб., купить с кэшбеком

20. Держатель для ключей

Магнитное крепление, в комплекте 6 штук.

Цена: 423 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!