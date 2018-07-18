Кто из футболистов нашей сборной подешевел после Чемпионата мира? 

После Чемпионата мира нашу сборную встречали как героев: вся страна с валерьянкой у экранов наблюдала за каждой минутой матча. А после победы над сборной Испании вся Никольская до 7 утра кричала только одно: «Игорь, Игорь Акинфеев».
Казалось бы, что после такого нашим футболистам будут день и ночь названивать из «Реала» и «Барселоны». Но, как подсчитали МатчТВ, повысилась стоимость не всех игроков российской сборной. Подешевели в сборной России двое: Смольников (29) (на 0,5 млн евро) и Смолов (28) (на 2 млн евро) — подозреваем, что дело в нереализованным пенальти в последнем матче с Хорватией.
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А сильнее всех подорожал Александр Головин (22) — на 7 млн евро (теперь он самый дорогой игрок — 25 млн евро). Дальше идут Черышев (27) (на 5 млн евро), Фернандес (27) (на 4 млн евро) и Дзюба (29) (на 3 млн евро).
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А у многих стоимость не изменилась: Андрей Лунев — 8 млн евро, Владимир Габулов — 700 тысяч евро, Андрей Семенов — 3,5 млн евро, Владимир Гранат — 2 млн евро, Федор Кудряшов — 3 млн евро, Алан Дзагоев — 15 млн евро, Антон Миранчук — 8 млн евро, Алексей Миранчук — 14 млн евро, Александр Ерохин — 5 млн евро, Александр Самедов — 1,2 млн евро.
Вот такие дела!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kto-iz-futbolistov-nashej-sbornoj-podeshevel-posle-chempionata-mira/