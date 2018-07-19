Ещё
Спрос на недвижимость в городе не снижается вопреки сезонному спаду деловой активности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спрос на недвижимость в городе не снижается вопреки сезонному спаду деловой активности 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров.
Интерес предпринимателей к аукционам по аренде недвижимости имущественного фонда Москвы сохраняется вопреки сезонному снижению деловой активности. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
— Традиционное снижение деловой активности в летний период не повлияло на аукционы по аренде городской недвижимости. За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров, — отметил Геннадий Дегтев.
Показатели количества участников и превышения стартовых цен в летний период времени не снизились до аналогичных показателей зимы и весны, отметил глава департамента.
— По итогам летних торговых сессий в среднем на лот претендуют 3 потенциальных арендатора, итоговая цена годовой аренды увеличивается на 60 процентов и в среднем составляет 12,3 тысячи рублей за квадратный метр в год, — рассказал Геннадий Дегтев.
Он обратил внимание, что особенной популярностью среди предпринимателей пользуются объекты аренды со специальной ставкой.
— Большую популярность среди предпринимателей приобрели объекты с начальной ставкой аренды 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Этим предложением могут воспользоваться только представители малого бизнеса. Средняя итоговая цена по таким объектам увеличивается в два раза, но все равно остается более выгодной по отношению к ценам на свободном рынке, — добавил Геннадий Дегтев.
Сделка по аренде городской недвижимости заключается напрямую, без посредников. Договор заключается на 10 лет.
В настоящее время на торги по аренде выставлены более 350 лотов площадью от 6 квадратных метров до 1,5 тысячи квадратных метров.
Ознакомиться с документацией по каждому объекту можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».
Вечерняя Москва: последние новости
Джастин Бибер подарил своей любимой подарок за 140 тысяч долларов и не забыл про себя Сенатор Алексей Пушков объяснил, для чего нужна встреча Владимира Путина с президентом США Дональд Трамп возмущен потоком «трубопроводных долларов» из Европы в РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО157
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей237
Убийцу подлодок впервые показали на видео70
Пока вы спали: россиянам вернут накопления91
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы35
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение