Спрос на недвижимость в городе не снижается вопреки сезонному спаду деловой активности

За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров.

Интерес предпринимателей к аукционам по аренде недвижимости имущественного фонда Москвы сохраняется вопреки сезонному снижению деловой активности. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

— Традиционное снижение деловой активности в летний период не повлияло на аукционы по аренде городской недвижимости. За два неполных летних месяца на Единой торговой площадке Москвы реализованы более 40 лотов общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров, — отметил Геннадий Дегтев.

Показатели количества участников и превышения стартовых цен в летний период времени не снизились до аналогичных показателей зимы и весны, отметил глава департамента.

— По итогам летних торговых сессий в среднем на лот претендуют 3 потенциальных арендатора, итоговая цена годовой аренды увеличивается на 60 процентов и в среднем составляет 12,3 тысячи рублей за квадратный метр в год, — рассказал Геннадий Дегтев.

Он обратил внимание, что особенной популярностью среди предпринимателей пользуются объекты аренды со специальной ставкой.

— Большую популярность среди предпринимателей приобрели объекты с начальной ставкой аренды 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Этим предложением могут воспользоваться только представители малого бизнеса. Средняя итоговая цена по таким объектам увеличивается в два раза, но все равно остается более выгодной по отношению к ценам на свободном рынке, — добавил Геннадий Дегтев.

Сделка по аренде городской недвижимости заключается напрямую, без посредников. Договор заключается на 10 лет.

В настоящее время на торги по аренде выставлены более 350 лотов площадью от 6 квадратных метров до 1,5 тысячи квадратных метров.

Ознакомиться с документацией по каждому объекту можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Аренда недвижимости».