Средняя зарплата в Башкортостане составила 35 213 рублей 

По данным Башстата, это на 9,5% больше, чем за тот же период 2017 года. Отмечен рост реальной заработной платы на 7,9%.
Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, по данным Башстата за первые пять месяцев 2018 года средняя заработная плата составила 31 880 рублей. Это меньше чем майские показатели.
Так же опубликован рейтинг самых высоких зарплата в Башкирии: выгоднее всего работать в нефтяной индустрии — 79 665 рублей в месяц, граждане, занятые в добыче полезных ископаемых, получают 58 013 рублей. Третье место в топе зарплат заняла химическая промышленность — 47 455,5 рублей в месяц.