Средняя зарплата в Башкортостане составила 35 213 рублей

По данным Башстата, это на 9,5% больше, чем за тот же период 2017 года. Отмечен рост реальной заработной платы на 7,9%.

Как сообщают «Уфимские заметки» со ссылкой на источник ToDay News Ufa, по данным Башстата за первые пять месяцев 2018 года средняя заработная плата составила 31 880 рублей. Это меньше чем майские показатели.