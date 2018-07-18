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Голубев: за первые пять месяцев этого года зарплата дончан выросла на 10 процентов
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Голубев: за первые пять месяцев этого года зарплата дончан выросла на 10 процентов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На заседании правительства губернатор отчитался об итогах экономического развития области
Средняя зарплата на Дону составляет 29158,5 рублей. Об этом сегодня на заседании регионального правительства заявил губернатор Василий Голубев. По словам главы региона, по итогам первых пяти месяцев этого года зарплата увеличилась на 10,2%. Год назад она равнялась 26464,7 рубля.
Голубев также сообщил, что за полгода производство промышленной продукции на Дону выросло на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, производство сельскохозяйственной продукции — на 28,5%.
Губернатор отметил, что особенно заметен был рост производства мяса -37,9%. Растут в нашем регионе и объемы молока — 1,2%. А вот производство яиц упало на 6,4%.
Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии. Теперь задача так же неплохо завершить год, — прокомментировал итоговые цифры Василий Голубев.
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