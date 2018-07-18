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Стало известно, как много детей украинских чиновников учится за границей
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Стало известно, как много детей украинских чиновников учится за границей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Украинские СМИ выяснили, какая доля высокопоставленных чиновников Киева отправляет своих детей на обучение за границу.
Исследование показало, что за рубежом обучаются около 27% детей украинских чиновников, которые указали в декларациях расходы на образование, сообщает Bihus. Самыми популярными странами называются Великобритания, США, а также Испания, Дания, Канада, Швейцария, Германия, Чехия и Нидерланды.
Больше всех в 2017 году потратил президент Украины Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил, учатся в британском Сoncord College. Годовые расходы на оплату их обучения составляют 3,8 млн гривен в год (около 145 тыс. долларов США — прим. ВЗГЛЯД).
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Руслан Демчак также отправил детей в Великобританию, это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год (75 тыс. долларов).
Дети советника главы администрации президента Натальи Попович обучаются в Европе с детства. В 2017 году на их учебу в Дании она потратила 1,7 млн гривен (65 тыс. долларов).
Депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук отправил своего сына учиться в Британию, траты на обучение составляют 1,4 млн гривен в год (53 тыс. долларов).
Топ-5 украинских политиков, потративших на обучение своих детей большие деньги, замыкает экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Ее сын закончил киевскую British International School, что обошлось ей в 1,39 млн гривен (52 тыс. долларов).
Напомним, зимой Порошенко и его семья уезжали на новогодние праздники на Мальдивские острова, отдохнув на сумму в 500 тыс. долларов. СМИ писали, что при этом выезжала семья президента тайком, по по чужим документам.
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