Стало известно, как много детей украинских чиновников учится за границей

Украинские СМИ выяснили, какая доля высокопоставленных чиновников Киева отправляет своих детей на обучение за границу.

Дания, Канада, Швейцария, Германия, Чехия и Нидерланды. Исследование показало, что за рубежом обучаются около 27% детей украинских чиновников, которые указали в декларациях расходы на образование, сообщает Bihus. Самыми популярными странами называются Великобритания США , а также Испания

Больше всех в 2017 году потратил президент Украины Петр Порошенко . Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил, учатся в британском Сoncord College. Годовые расходы на оплату их обучения составляют 3,8 млн гривен в год (около 145 тыс. долларов США — прим. ВЗГЛЯД).

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Руслан Демчак также отправил детей в Великобританию, это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год (75 тыс. долларов).

Дети советника главы администрации президента Натальи Попович обучаются в Европе с детства. В 2017 году на их учебу в Дании она потратила 1,7 млн гривен (65 тыс. долларов).

Депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук отправил своего сына учиться в Британию, траты на обучение составляют 1,4 млн гривен в год (53 тыс. долларов).

Топ-5 украинских политиков, потративших на обучение своих детей большие деньги, замыкает экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева . Ее сын закончил киевскую British International School, что обошлось ей в 1,39 млн гривен (52 тыс. долларов).

Напомним, зимой Порошенко и его семья уезжали на новогодние праздники на Мальдивские острова, отдохнув на сумму в 500 тыс. долларов. СМИ писали, что при этом выезжала семья президента тайком, по по чужим документам.