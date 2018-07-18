Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских товаров.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,46%, индекс SBF 120 подорожал на 0,42%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции STMicroelectronics NV (PA:STM), которые подорожали на 0,605 п. (3,08%), закрывшись на отметке в 20,270. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 0,755 п. (2,93%), завершив торги на уровне 26,485. Бумаги Valeo SA (PA:VLOF) выросли в цене на 0,71 п. (1,47%), закрывшись на отметке 49,17.

Лидерами падения стали акции Carrefour SA (PA:CARR), цена которых упала на 0,12 п. (0,89%), завершив сессию на отметке 13,32. Акции Vinci SA (PA:SGEF) поднялись на 0,74 п. (0,86%), закрывшись на уровне 85,50, а Publicis Groupe (PA:PUBP) снизились в цене на 0,46 п. (0,78%) и завершили торги на отметке 58,30.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP), которые подорожали на 4,04% до отметки 103,600, STMicroelectronics NV (PA:STM), которые набрали 3,08%, закрывшись на уровне 20,270, а также акции Vallourec SA (PA:VLLP), которые повысились на 2,96%, завершив сессию на отметке 5,352.

Лидерами падения стали акции Biomerieux SA (PA:BIOX), которые снизились в цене на 4,91%, закрывшись на отметке 73,60. Акции компании CGG SA (PA:GEPH) потеряли 1,83% и завершили сессию на уровне 2,146. Котировки Worldline SA (PA:WLN) снизились в цене на 1,69% до отметки 52,300.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (317) превысило количество закрывшихся в минусе (250), а котировки 101 акций практически не изменились.

Котировки акций Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,04%, 4,020 п., и завершили торги на отметке 103,600.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 6,96% до отметки 11.35, достигнув нового месячного минимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,07%, или 0,80, достигнув отметки $1.226,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,30%, или 0,20, до $67,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,73%, или 0,53, до отметки $72,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,01% до 1,1659, а котировки EUR/GBP повысились на 0,34%, достигнув отметки 0,8922.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,75.