Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,56%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, сырья и промышленности.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 0,56%, индекс SBF 120 подешевел на 0,54%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Carrefour SA (PA:CARR), которые подорожали на 0,12 п. (0,86%), закрывшись на отметке в 13,44. Котировки L’Oreal SA (PA:OREP) выросли на 1,70 п. (0,81%), завершив торги на уровне 211,80. Бумаги Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) выросли в цене на 0,40 п. (0,37%), закрывшись на отметке 108,55.

Лидерами падения стали акции Publicis Groupe (PA:PUBP), цена которых упала на 5,12 п. (8,78%), завершив сессию на отметке 53,18. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,795 п. (3,00%), закрывшись на уровне 25,690, а Legrand SA (PA:LEGD) снизились в цене на 1,42 п. (2,22%) и завершили торги на отметке 62,42.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Iliad (PA:ILD), которые подорожали на 7,44% до отметки 144,45, Rubis SCA (PA:RUBF), которые набрали 2,81%, закрывшись на уровне 49,08, а также акции ALD SA (PA:ALDA), которые повысились на 2,67%, завершив сессию на отметке 15,40.

Лидерами падения стали акции Publicis Groupe (PA:PUBP), которые снизились в цене на 8,78%, закрывшись на отметке 53,18. Акции компании Maisons du Monde SAS (PA:MDM) потеряли 4,33% и завершили сессию на уровне 30,940. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 3,15% до отметки 107,60.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (350) превысило количество закрывшихся в плюсе (211), а котировки 94 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 6,11% до отметки 12.05.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,93%, или 11,40, достигнув отметки $1.216,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,21%, или 0,14, до $67,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,59%, или 0,43, до отметки $72,47 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,1607, а котировки EUR/GBP повысились на 0,35%, достигнув отметки 0,8937.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,42% до 95,24.