Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, потребительских услуг и промышленности.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 0,35%, индекс SBF 120 упал на 0,34%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Essilor International Compagnie Generale d’Optique SA (PA:ESSI), которые подорожали на 1,55 п. (1,27%), закрывшись на отметке в 124,00. Котировки Publicis Groupe (PA:PUBP) выросли на 0,58 п. (1,09%), завершив торги на уровне 53,76. Бумаги Pernod Ricard SA (PA:PERP) выросли в цене на 1,20 п. (0,87%), закрывшись на отметке 138,70.

Лидерами падения стали акции Valeo SA (PA:VLOF), цена которых упала на 1,63 п. (3,31%), завершив сессию на отметке 47,57. Акции Peugeot SA (PA:PEUP) поднялись на 0,51 п. (2,41%), закрывшись на уровне 20,67, а Sodexo SA (PA:EXHO) снизились в цене на 1,94 п. (2,12%) и завершили торги на отметке 89,62.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Trigano (PA:TRIA), которые подорожали на 3,47% до отметки 119,30, Remy Cointreau (PA:RCOP), которые набрали 2,77%, закрывшись на уровне 118,80, а также акции Ingenico Group (PA:INGC), которые повысились на 1,85%, завершив сессию на отметке 77,10.

Лидерами падения стали акции Faurecia (PA:EPED), которые снизились в цене на 7,36%, закрывшись на отметке 58,62. Акции компании Plastic Omnium (PA:PLOF) потеряли 5,15% и завершили сессию на уровне 36,12. Котировки Soitec SA (PA:SOIT) снизились в цене на 3,55% до отметки 73,300.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (317) превысило количество закрывшихся в плюсе (239), а котировки 102 акций практически не изменились.

Котировки акций Essilor International Compagnie Generale d’Optique SA (PA:ESSI) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,27%, 1,55 п., и завершили торги на отметке 124,00.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 4,89% до отметки 12.64.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,43%, или 5,30, достигнув отметки $1.229,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,01%, или 0,01, до $68,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,33%, или 0,24, до отметки $72,82 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,51% до 1,1702, а котировки EUR/GBP упали на 0,19%, достигнув отметки 0,8929.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,60% до 94,41.