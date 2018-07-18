По объему денежных переводов в Грузию вновь лидирует РФ

Тбилиси , 18 июля / Синьхуа / — В июне из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 135,1 млн долларов /332,1 млн лари/, на 14,8 проц больше /17,4 млн долларов/, чем в аналогичный показатель 2017 года. Об этом в среду сообщил Национальный банк Грузии.

93,6 проц всех денежных переводов приходится на 17 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более 1 млн долларов. На эти же 17 стран в июне 2017 года приходилось 94,2 проц денежных переводов.