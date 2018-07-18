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По объему денежных переводов в Грузию вновь лидирует РФ
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По объему денежных переводов в Грузию вновь лидирует РФ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 18 июля /Синьхуа/ — В июне из-за рубежа в Грузию с помощью электронных систем денежных переводов было перечислено 135,1 млн долларов /332,1 млн лари/, на 14,8 проц больше /17,4 млн долларов/, чем в аналогичный показатель 2017 года. Об этом в среду сообщил Национальный банк Грузии.
93,6 проц всех денежных переводов приходится на 17 крупнейших стран-доноров, из которых в Грузию было направлено более 1 млн долларов. На эти же 17 стран в июне 2017 года приходилось 94,2 проц денежных переводов.
Пятерка стран, из которых в Грузию поступило наибольшее количество переводов, — РФ, Италия, США, Греция и Турция. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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