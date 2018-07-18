Росрыболовство продало участок под аквакультуру на электронном аукционе за 15,2 млн рублей

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Росрыболовство провело первый аукцион на право пользования рыбоводным участком в электронной форме, начальная цена выставленного лота на торгах выросла в 22 раза — до 15,2 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На торгах был разыгран участок под марикультуру в Приморском крае — 68,3 га в акватории Японского моря. Начальная цена лота составляла 690 тыс. рублей. Торги длились более 18 часов, поступило более 2 тыс. предложений о повышении ставки. Пилотный аукцион проходил на электронной торговой площадке РТС-Тендер, участвовали шесть организаций, отметили в Росрыболовстве.

Как уточнили в ведомстве, проведение электронных аукционов стало возможным после принятия правительством России новых правил организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Таким образом, процедура распределения участков стала более прозрачной, безопасной и доступной, уверены в Росрыболовстве.

В ведомстве сообщили, что планируется разыграть на электронных аукционах еще 45 рыбоводных участков в Приморском крае — около 9 тыс. га акватории Японского моря. Торги начнутся 3 августа, закончатся — 13 сентября.

В Росрыболовстве также отметили, что российский Дальний Восток, прибрежная полоса Приморского края, является одним из самых перспективных и благоприятных районов для развития марикультуры. С начала кампании по формированию новых рыбоводных участков в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне сформировано 187 участков (49,34 тыс. га), предоставлено в пользование 126 участков или 39,8 тыс. га. Практически за два года водный фонд увеличился в 2,6 раза. Сейчас задействованные под марикультуру акватории на Дальнем Востоке составляют 55 тыс. га, а после распределения сформированных участков с учетом ранее действующих рыбоводных хозяйств водный фонд под морскую аквакультуру увеличится до 64 тыс. га.