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Фонд Имущества реализовал на торгах два объекта нежилого фонда с общим доходом в 100 млн рублей
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Фонд Имущества реализовал на торгах два объекта нежилого фонда с общим доходом в 100 млн рублей 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Большой интерес на торгах 18 июля вызвало нежилое помещение площадью 119 кв.м, расположенное в подвале дома К. К. Фелейзена — бывшем здании гостиницы «Франция» на Большой Морской улице.
За лот боролись 12 участников, цена годовой арендной платы по результатам торгов увеличились в 5,6 раз, месячная ставка за квадратный метр составила 6,4 тыс. рублей.
Кроме того, в аренду на 10 лет сдано нежилое здание бывшей насосной станции площадью 31,3 кв. м, расположенное во Фрунзенском районе. В аукционе приняли участие 7 претендентов, месячная стоимость арендной ставки увеличилась в 7 раз и превысила 2 тыс. рублей за квадратный метр.
Следующие торги состоятся в Фонде Имущества 8 августа 2018 года. Среди объявленных лотов особый интерес могут вызвать торги по продаже нежилых помещений в здании «Ушаковских бань „Гигант“ — выдающегося произведения ленинградского конструктивизма. В настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит приспособлению для современного использования под физкультурно-оздоровительный комплекс с сохранением исторической функции бани.
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