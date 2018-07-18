Фонд Имущества реализовал на торгах два объекта нежилого фонда с общим доходом в 100 млн рублей

Большой интерес на торгах 18 июля вызвало нежилое помещение площадью 119 кв.м, расположенное в подвале дома К. К. Фелейзена — бывшем здании гостиницы «Франция» на Большой Морской улице.

За лот боролись 12 участников, цена годовой арендной платы по результатам торгов увеличились в 5,6 раз, месячная ставка за квадратный метр составила 6,4 тыс. рублей.

Кроме того, в аренду на 10 лет сдано нежилое здание бывшей насосной станции площадью 31,3 кв. м, расположенное во Фрунзенском районе. В аукционе приняли участие 7 претендентов, месячная стоимость арендной ставки увеличилась в 7 раз и превысила 2 тыс. рублей за квадратный метр.

Следующие торги состоятся в Фонде Имущества 8 августа 2018 года. Среди объявленных лотов особый интерес могут вызвать торги по продаже нежилых помещений в здании «Ушаковских бань „Гигант“ — выдающегося произведения ленинградского конструктивизма. В настоящее время здание находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит приспособлению для современного использования под физкультурно-оздоровительный комплекс с сохранением исторической функции бани.