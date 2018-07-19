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В Калифорнии продали город-призрак за 1,4 миллиона долларов
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В Калифорнии продали город-призрак за 1,4 миллиона долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Заброшенный шахтерский город — Серро Гордо — в Калифорнии был продан за 1,4 миллиона долларов, новый владелец хочет открыть его для туристов, сообщает The Los Angeles Times.
"Серро Гордо считается одним из лучших «аутентичных шахтерских городов» в Калифорнии. Финансовую поддержку оказывает исторический фонд Серро Гордо, частные организации и волонтеры, которые заинтересованы в сохранении и открытии этого исторического объекта", — написано на сайте города.
Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines)
29 Апр 2017 в 8:38 PDT  Серебро на этой земле было обнаружено в 1865 году. В течение следующего десятилетия Серро-Гордо стал одним из крупнейших поставщиков серебра и свинца в Лос-Анджелес. Но позже из-за пожара в шахте и падения цен на эти металлы город оказался заброшенным. В начале прошлого века производство возобновилось, но потом вновь было прекращено.
Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines)
3 Сен 2016 в 8:53 PDT  Владельцы земли в городе-призраке выставили его на торги в июне 2018 года за 925 тысяч долларов. На них посыпались «сотни запросов и дюжина предложений». Самое выгодное — 2 миллиона долларов, но владельцы решили продать его за меньшую цену, так как им понравилась идея дальнейшего развития города.
Предлагались разные варианты: тематический парк, сельскохозяйственные угодья. Инвестиционная группа, которая в итоге приобрела Серро Гордо, решила сохранить исторический характер города, дополнив его современными удобствами, которые позволят большому количеству людей посещать его.
Публикация от Cerro Gordo Mines (@cerro_gordo_mines)
7 Апр 2017 в 10:40 PDT  Инвесторы планируют масштабные вложения в Серро Гордо, чтобы создать в нем туристический центр, проводить там концерты, театральные мероприятия.
Сейчас в Серро Гордо находятся 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и салун.
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