Рост промышленного производства в Псковской области за первое полугодие составил 0,1 процента

Индекс промышленного производства в I полугодии 2018 года к уровню I полугодия 2017 года составил 100,1 процента, сообщает Псковстат. Как отмечают специалисты, если по итогам первого квартала индекс производства составлял ровно пять процентов, то во втором квартале все три месяца промышленность падала: по итогам второго квартала падение составило 5,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, больше всего в первом полугодии упали показатели производства компьютеров, электронных и оптических изделий — на 62,1 процента, а также металлургического производства — на 54,6 процента. Наибольший рост — в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — 37 процентов. Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».