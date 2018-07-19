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Нижегородские власти хотят создать с РЭЦ собственные программы
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Нижегородские власти хотят создать с РЭЦ собственные программы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл — РИА Новости. Правительство Нижегородской области рассчитывает разработать совместно с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) собственные программы для развития экспорта, сообщил журналистам исполняющий обязанности вице-губернатора региона Евгений Люлин.
В четверг в Нижнем Новгороде прошло совещание по разработке и реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в котором принял участие генеральный директор центра Андрей Слепнев.
Люлин напомнил, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил с 2018 года организовать ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди таких мер — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.
"Мы рассчитываем на особое внимание со стороны РЭЦ. Думаю, что мы разработаем совместные различные программы, которые помогут развивать экспортные направления", — сказал исполняющий обязанности вице-губернатора.
Он добавил, что сейчас область находится на 13-м месте по объему экспорта продукции среди регионов РФ, тогда как четыре года назад область занимала 17-е место. В 2015 году экспорт Нижегородской области составил 1,59 миллиарда долларов, в 2016 году — 1,99 миллиарда, а в 2017 году — 2,99 миллиарда долларов. Люлин считает, что по сравнению с ранее поставленной задачей увеличить к 2020 году объем экспорта Нижегородской области до 6 миллиардов долларов, учитывая тенденции, это наименьшая сумма.
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