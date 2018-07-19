Нижегородские власти хотят создать с РЭЦ собственные программы

В четверг в Нижнем Новгороде прошло совещание по разработке и реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в котором принял участие генеральный директор центра Андрей Слепнев

Люлин напомнил, что врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил с 2018 года организовать ряд новых мер господдержки малого и среднего бизнеса, что позволит предприятиям увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке. Среди таких мер — региональные специнвестконтракты, создание индустриальных парков, промышленных кластеров и другие.

"Мы рассчитываем на особое внимание со стороны РЭЦ. Думаю, что мы разработаем совместные различные программы, которые помогут развивать экспортные направления", — сказал исполняющий обязанности вице-губернатора.