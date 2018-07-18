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Ford получит компенсацию в 299 миллиона долларов из-за подушек безопасности Takata
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Ford получит компенсацию в 299 миллиона долларов из-за подушек безопасности Takata 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Американская компания согласилась урегулировать убытки с помощью 299,1 миллионов долларов, которые будут направлены на не менее 6 миллионов транспортных средств в Соединенных Штатах, имеющих потенциально неисправные подушки безопасности Takata.
Ранее шесть мировых производителей, включая Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Subaru и BMW, поступили аналогичным образом, получив сумму в более 1,2 миллиарда долларов. Напоминаем, из-за неисправных подушек безопасности Takata погибло не менее 23 человек и 290 водителей получили травмы. Из них 21 смертельный случай припал на автомобили Honda и оставшиеся два — Ford.
Учитывая печальную статистику, компания не может сидеть сложа руки и заявляет, что «сосредоточена на работе с нашими клиентами, чтобы восстановить их транспортные средства». Ford также покрывает различные личные расходы, вызванные неисправностью машин, в том числе потерю заработной планы или средства, потраченные на уход за детьми. Дополнительна поддержка со стороны марки — предоставление бесплатных арендованных автомобилей.
В общей сложности еще необходимо отремонтировать практически 30 миллионов транспортных средств в Соединенных Штатах. Хейди Кинг, заместитель администратора Национальной администрации безопасности дорожного движения США, в пятницу призвал все корпорации утвердить планы по ремонту подушек безопасности Takata и всех дефектных деталей.
«Необходимо, чтобы производители предпринимали все возможные шаги, чтобы охватить каждого владельца транспортного средства со смертельными подушками безопасности и принять меры для обеспечения того, чтобы эти опасные подушки безопасности были заменены, как только это будет возможно», — сказал Кинг.
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