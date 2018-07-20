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В России вновь рухнули цены на iPhone X
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В России вновь рухнули цены на iPhone X 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Chip.ru
Стоимость iPhone X снизилась сразу на 20 тысяч рублей. Речь идет о модели с объемом памяти на 256 Гб. Если раньше за такой гаджет просили 92 тысячи рублей, то в настоящее время он стоит 72 тысячи.
Как пишет Runews24.ru, падение цены произошло из-за выпуска новых моделей iPhone. Кроме того сообщается, что, если оставшиеся в наличии смартфоны не удастся распродать, то компания Apple может и вовсе снять их с производства. Кстати, по мнению экспертов, iPhone X продолжит дешеветь и дальше. Все потому, что необходимо освободить рынок перед выходом бюджетной версии устройства осенью 2018 года.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что за последние три года IPhone 7 Plus подешевел на треть. Так, в сентября 2016 года эта модель iPhone стоила 67 990 рублей, а летом 2018-го — 44 000 рублей.
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