В России вновь рухнули цены на iPhone X

Стоимость iPhone X снизилась сразу на 20 тысяч рублей. Речь идет о модели с объемом памяти на 256 Гб. Если раньше за такой гаджет просили 92 тысячи рублей, то в настоящее время он стоит 72 тысячи.

Как пишет Runews24.ru, падение цены произошло из-за выпуска новых моделей iPhone. Кроме того сообщается, что, если оставшиеся в наличии смартфоны не удастся распродать, то компания Apple может и вовсе снять их с производства. Кстати, по мнению экспертов, iPhone X продолжит дешеветь и дальше. Все потому, что необходимо освободить рынок перед выходом бюджетной версии устройства осенью 2018 года.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что за последние три года IPhone 7 Plus подешевел на треть. Так, в сентября 2016 года эта модель iPhone стоила 67 990 рублей, а летом 2018-го — 44 000 рублей.

Компьютерные новости: Решено прекратить выпуск смартфонов Xiaomi