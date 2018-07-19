Россияне могут купить iPhone X почти на 20 000 руб. дешевле

России начались продажи восстановленных смартфонов iPhone X. Такие гаджеты получают новые корпусы и аккумуляторы, а также другие комплектующие, вышедшие из строя у предыдущего владельца. Их помещают в новую заводскую упаковку со стандартным набором аксессуаров. На данные устройства распространяется гарантия в 1 год. Восстановленный iPhone X с 64 Гб постоянной памяти оценен в 61 499 руб., что почти на 20 000 руб. дешевле нового смартфона, официальная цена которого составляет 79 990 руб. Версия с 256 Гб памяти ещё выгоднее — 69 299 руб. вместо 91 990 руб. Источник: i-ray Фото: Apple Читайте также: iPhone X против Galaxy S9 и S9 Plus: какой смартфон лучше? Клон iPhone X от Oppo оценен в $225