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Россияне могут купить iPhone X почти на 20 000 руб. дешевле
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Россияне могут купить iPhone X почти на 20 000 руб. дешевле 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В России начались продажи восстановленных смартфонов iPhone X. Такие гаджеты получают новые корпусы и аккумуляторы, а также другие комплектующие, вышедшие из строя у предыдущего владельца. Их помещают в новую заводскую упаковку со стандартным набором аксессуаров. На данные устройства распространяется гарантия в 1 год. Восстановленный iPhone X с 64 Гб постоянной памяти оценен в 61 499 руб., что почти на 20 000 руб. дешевле нового смартфона, официальная цена которого составляет 79 990 руб. Версия с 256 Гб памяти ещё выгоднее — 69 299 руб. вместо 91 990 руб.
Источник: i-ray  Фото: Apple
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