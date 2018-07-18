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Волгоградский Центр поддержки экспорта оказал помощь 195 малым предприятиям
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Волгоградский Центр поддержки экспорта оказал помощь 195 малым предприятиям 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Помощь Центра поддержки экспорта в первом полугодии 2018 года получили 195 предприятий малого и среднего бизнеса Волгоградской области.
По данным пресс-службы губернатора, организация оказывает местным товаропроизводителям помощь в выходе на новые рынки, в том числе зарубежные, что, в свою очередь, позволяет бизнесменам нарастить объемы производства.
Кроме того, Центр консультирует предпринимателей по вопросам бюджетирования и налогообложения, предоставляет бухгалтерские услуги, юридическое, информационное сопровождение.
Добавим, за шесть месяцев 2018 года экспорт Волгоградской области составил 660 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 52%.
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