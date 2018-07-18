Волгоградский Центр поддержки экспорта оказал помощь 195 малым предприятиям

Помощь Центра поддержки экспорта в первом полугодии 2018 года получили 195 предприятий малого и среднего бизнеса Волгоградской области

По данным пресс-службы губернатора, организация оказывает местным товаропроизводителям помощь в выходе на новые рынки, в том числе зарубежные, что, в свою очередь, позволяет бизнесменам нарастить объемы производства.

Кроме того, Центр консультирует предпринимателей по вопросам бюджетирования и налогообложения, предоставляет бухгалтерские услуги, юридическое, информационное сопровождение.

Добавим, за шесть месяцев 2018 года экспорт Волгоградской области составил 660 миллионов долларов. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 52%.