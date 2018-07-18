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Mastercard получила патент на технологию привязки счета к криптовалюте
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Mastercard получила патент на технологию привязки счета к криптовалюте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Платежная система Mastercard получила патент на технологию привязки фиатного валютного счета к криптовалютному аккаунту пользователя, свидетельствуют данные ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
Патент, поданный в мае Mastercard International Incorporated от лица изобретателя Стивена Дэвиса (Steven Davis), получил подтверждение во вторник, 17 июля.
Рассматриваемый метод описывает систему учета, в которой платежи совершаются с дебетовой карты, которая привязана к криптовалютному аккаунту. При этом аккаунт, в свою очередь, обеспечен вторым, выраженным в фиатных деньгах, счетом поручителя, который является страхованием от волатильности рынка криптовалют за счет платежей с карты.
При этом компания пока никак не прокомментировала будущее возможное использование патента.
В конце декабря источники агентства Блумберг объявили, что американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. работает над созданием отдела торговых операций для работы с такими криптовалютами, как биткоин. По данным источников, банк хочет запустить бизнес до конца июня, а может, даже раньше.
При этом крупные европейские банки избегают операций с биткоином. А в мае член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ив Мерш (Yves Mersch) сообщал, что по мнению ЕЦБ, банки должны выделить в отдельный любой бизнес, связанный с работой с цифровыми активами, такими как биткоин и прочие криптовалюты, и обеспечить ее «адекватным» объемом капитала.
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