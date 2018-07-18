Саратовская область занимает третье место в ПФО по задолженности по зарплате 

На 1 июля в Саратовской области накопилось 16,1 миллионов рублей долгов по зарплате (рост на 1,2% за месяц). Выше задолженность только в Кировской области — 44 миллиона и Чувашии — 17 миллионов рублей. В остальных 11 регионов Приволжского федерального округа цифры меньше. Лидерами рейтинга стали Удмуртия и Башкирия, где работникам не выплатили вовремя всего 200 и 400 тысяч рублей соответственно.
Всего работодатели ПФО не выплатили своим сотрудникам 147,6 миллионов рублей, по России суммарная задолженность составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Росстат.