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Саратовская область занимает третье место в ПФО по задолженности по зарплате
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Саратовская область занимает третье место в ПФО по задолженности по зарплате 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
На 1 июля в Саратовской области накопилось 16,1 миллионов рублей долгов по зарплате (рост на 1,2% за месяц). Выше задолженность только в Кировской области — 44 миллиона и Чувашии — 17 миллионов рублей. В остальных 11 регионов Приволжского федерального округа цифры меньше. Лидерами рейтинга стали Удмуртия и Башкирия, где работникам не выплатили вовремя всего 200 и 400 тысяч рублей соответственно.
Всего работодатели ПФО не выплатили своим сотрудникам 147,6 миллионов рублей, по России суммарная задолженность составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает Росстат.
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