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Сибирские аграрии получат около 200 млн руб. компенсации убытков от роста цен на топливо
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Сибирские аграрии получат около 200 млн руб. компенсации убытков от роста цен на топливо 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 18 июля. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области получат порядка 200 млн рублей из федерального бюджета на компенсацию убытков от роста цен на топливо. Об этом в среду сообщил журналистам временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
"Мы ставили вопрос перед правительством РФ о компенсации стоимости удорожания топлива, и данная просьба была услышана. Из резервного фонда дополнительно было направлено 5 млрд рублей, которые будут доведены до регионов. Всего в Новосибирской области планируется к распределению более 200 млн рублей, по посевной площади — это не менее 120 рублей на гектар. Мы верим, что к августу эти средства дойдут до региона, и они будут распределены между сельскохозяйственными предприятиями", — сказал Лещенко.
Он отметил, что с начала года стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) выросла почти на 30%, особенно подорожание коснулось летнего дизельного топлива. Однако с мая, по его словам, ситуация на рынке начала стабилизироваться, и сейчас стоимость горючего для новосибирских аграриев находится на стабильной отметке, а его количества достаточно для всех сельскохозяйственных предприятий.
В 2018 году в Новосибирской области были отмечены самые низкие темпы посевных работ за последние десять лет из-за аномально низких температур и большого количества осадков, пришедшихся на старт посевной кампании в мае. В начале июня в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который позволил ускорить темпы посевов, в том числе за счет введения дополнительной техники.
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