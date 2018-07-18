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Майнеры не получат индивидуальное налогообложение
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Майнеры не получат индивидуальное налогообложение 

Банки Сегодня 2 часа назад
Майнеры не получат индивидуальное налогообложениеЭто означает, что всем физическим лицам, кто занимается криптовалютной деятельностью, придется платить 13% НДФЛ от сделок. Объем налогов для юридических лиц будет определяться исходя из формы ведения бизнеса. Таким образом, правительство приравняло майнеров и криптовалютных трейдеров к остальным налоговым субъектам, пока законодатели не примут законопроект о криптовалютах. Правительству придется разработать дополнительную классификацию юридических лиц, для криптовалютных компаний, чтобы осуществлять расчет налоговых платежей.
В свою очередь, Анатолий Аксаков подчеркнул, что это временная мера, так как законопроект о цифровых активах находится в активной фазе подготовки и может быть принят уже в первой половине осени текущего года. Однако это не гарантирует появления индивидуальной налоговой системы для криптовалют.
Представители Министерства финансов сообщили некоторые подробности нового законопроекта. Так, криптовалюты не будут признаваться полноценным платежным средством, и не могут использоваться для расчетов на территории России. Единственной валюта, которая имеет статус официального платежного средства на территории РФ, является российский рубль.
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