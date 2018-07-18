Майнеры не получат индивидуальное налогообложение

Майнеры не получат индивидуальное налогообложениеЭто означает, что всем физическим лицам, кто занимается криптовалютной деятельностью, придется платить 13% НДФЛ от сделок. Объем налогов для юридических лиц будет определяться исходя из формы ведения бизнеса. Таким образом, правительство приравняло майнеров и криптовалютных трейдеров к остальным налоговым субъектам, пока законодатели не примут законопроект о криптовалютах. Правительству придется разработать дополнительную классификацию юридических лиц, для криптовалютных компаний, чтобы осуществлять расчет налоговых платежей.

В свою очередь, Анатолий Аксаков подчеркнул, что это временная мера, так как законопроект о цифровых активах находится в активной фазе подготовки и может быть принят уже в первой половине осени текущего года. Однако это не гарантирует появления индивидуальной налоговой системы для криптовалют.