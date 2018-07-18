15-я ярмарка Китай-АСЕАН пройдет в сентябре в городе Наньнин

Пекин, 18 июля / Синьхуа / — С 12 по 15 сентября 2018 года в Наньнине, административном центре Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/ состоится 15-я ярмарка Китай-АСЕАН.

Об этом стало известно корр. агентства Синьхуа на пресс-конференции, проведенной накануне Пресс-канцелярией Госсовета КНР и посвященной предстоящей ярмарке.

Заместитель министра коммерции КНР Гао Янь сообщила, что в 2018 году исполняется 15-летие со дня установления отношений стратегического партнерства между Китаем и странами АСЕАН. За минувшие 15 лет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество получило динамичное развитие и дало впечатляющие результаты.

Гао Янь сказала, что в 2017 году товарооборот между Китаем и странами АСЕАН достиг 514,82 млрд долларов США, что в 6,6 раза больше по сравнению с 2003 годом. Китай девять лет подряд является крупнейшим торговым партнером АСЕАН, а АСЕАН семь лет подряд сохраняет статус третьего по величине торгового партнера Китая. В первые пять месяцев 2018 года объем двусторонней торговли составил 232,64 млрд американских долларов, увеличившись на 18,9 проц. в годовом выражении.

15-я ярмарка Китай-АСЕАН пройдет под лозунгом «Совместное строительство морского Шелкового пути 21-го века и создание инновационного сообщества Китай-АСЕАН».

Заместитель председателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чэнь Чжоу сообщил, что в ходе работы 4-дневной ярмарки планируется провести ряд мероприятий, в том числе бизнес-форум Китай-АСЕАН, первый форум по развитию новой экономики в рамках инициативы «Пояс и путь», первый молодежный форум в рамках «Пояса и пути», форум по развитию трансграничной электронной торговли Китай-АСЕАН и симпозиум по правовому сотрудничеству в коммерческих делах между Китаем и странами АСЕАН. -0-