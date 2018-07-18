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В январе-июне монгольский тугрик ослабел к юаню на 8,1 процента
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В январе-июне монгольский тугрик ослабел к юаню на 8,1 процента 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Улан-Батор, 18 июля /Синьхуа/ — В январе-июне 2018 года монгольский тугрик ослабел по номинальному курсу на 8,1 проц. к китайскому юаню и на 2,7 проц. к американскому доллару по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сегодня сообщил Национальный статистический комитет Монголии.
За тот же период тугрик укрепился к российскому рублю на 5,2 проц.
Средний номинальный курс тугрика к юаню в июне составил 376,12 тугриков за один юань, поднявшись на 28,25 тугриков против аналогичного периода предыдущего года.
Американский доллар подорожал в июне на 64,37 тугриков до 2432,30 тугриков за единицу.
Средний курс монгольского тугрика к российскому рублю в июне составил 38,72 тугриков за рубль, опустившись на 2,12 тугриков против аналогичного периода прошлого года. —0—
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