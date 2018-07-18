В январе-июне монгольский тугрик ослабел к юаню на 8,1 процента

Улан-Батор , 18 июля / Синьхуа / — В январе-июне 2018 года монгольский тугрик ослабел по номинальному курсу на 8,1 проц. к китайскому юаню и на 2,7 проц. к американскому доллару по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сегодня сообщил Национальный статистический комитет Монголии

За тот же период тугрик укрепился к российскому рублю на 5,2 проц.

Средний номинальный курс тугрика к юаню в июне составил 376,12 тугриков за один юань, поднявшись на 28,25 тугриков против аналогичного периода предыдущего года.

Американский доллар подорожал в июне на 64,37 тугриков до 2432,30 тугриков за единицу.

Средний курс монгольского тугрика к российскому рублю в июне составил 38,72 тугриков за рубль, опустившись на 2,12 тугриков против аналогичного периода прошлого года. —0—