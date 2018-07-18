Мистер Биг пожертвовал Синтии Никсон 2,5 тыс. долларов 

Актер Крис Нот, сыгравший Мистера Бига в американском сериале «Секс в больном городе», пожертвовал 2,5 тыс. долларов на губернаторскую кампанию актрисы Синтии Никсон.
Ранее актрису, сыгравшую Миранду Хоббс, поддержали другие коллеги по сериалу — Сара Джессика Паркер (Керри), Кристин Дэвис (Шарлотта), Дэвид Эйгенберг (Стив, ставший мужем героини Никсон), сообщает издание The Cut.
К коллегам присоединился актер Крис Нот, сыгравший мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», он пожертвовал на 2,5 тыс. долларов на избирательную кампанию Синтии Никсон.
В августе 2017 года она говорила о планах баллотироваться на пост губернатора Нью-Йорка. Одним из пунктов предвыборной кампании актрисы значится легализация марихуаны.
Ванее актер Арнольд Шварценеггер стал 38-м губернатором Калифорнии, а 40-й президент США Рональд Рейган до политической карьеры был актером и радиоведущим.