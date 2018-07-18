Мистер Биг пожертвовал Синтии Никсон 2,5 тыс. долларов

Актер Крис Нот , сыгравший Мистера Бига в американском сериале «Секс в больном городе», пожертвовал 2,5 тыс. долларов на губернаторскую кампанию актрисы Синтии Никсон

К коллегам присоединился актер Крис Нот, сыгравший мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», он пожертвовал на 2,5 тыс. долларов на избирательную кампанию Синтии Никсон.