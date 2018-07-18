Аксонбанк внес изменения в тарифы по дебетовым картам

Базирующийся в Костроме Аксонбанк скорректировал тарифы по дебетовым картам. Изменения коснулись платы за обслуживание, начисления процентов на остаток на карточном счете и условий cash back.

Так, плата за обслуживание теперь будет взиматься ежемесячно и составит по картам «Мир» и Mastercard Standard 89 рублей, по Mastercard Gold — 189 рублей, по Mastercard Platinum — 289 рублей.

Продуктовый виджет

Облуживание карты «Мир» и «стандартной» карты прежде обходилось клиентам в 899 рублей в год, «золотой» — в 2 299 рублей в год, «платиновой» — в 3 тыс. рублей в год.

Полина Пронина. «Несмотря на то, что стоимость дебетового продукта теперь увеличится, за исключением «золотой» карты, предложение остается привлекательным для потенциального клиента за счет введения банком возможности отмены платы за ежемесячное обслуживание при наличии на мастер-счете неснижаемого остатка в размере не менее 20 тысяч рублей в месяц. Условие не распространяется на карту Platinum, но ее стоимость и так является невысокой на рынке», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру

В зависимости от суммы остатка на мастер-счете по картам теперь будет начисляться до 6,5% годовых, а именно: по карте «Мир» и Standard — от 0,1% до 5,5% годовых (вместо 1—3%), по Gold — от 0,1% до 6% (а не 1,2—4%, как ранее), по Platinum — от 0,1% до 6,5% (прежде — от 1,8% до 5%). Обязательным условием для начисления процентов является осуществление держателем карты покупок на сумму от 3 тыс. рублей в месяц.

Ранее cash back выплачивался в размере до 7% в зависимости от категории карты и потраченной суммы. Теперь вознаграждение предусмотрено в категориях «рестораны», «кафе», «кино», «театры», «автозаправки» и «парковки» в размере до 10%, а от остальных покупок — до 4% в зависимости также от категории карты и суммы безналичных операций. Максимальная сумма возврата выросла с 5 тыс. до 8 тыс. рублей в месяц.

Снятие наличных в устройствах банка осуществляется бесплатно. В банкоматах сторонних банков без комиссии можно снять до 20 тыс., 40 тыс. либо 60 тыс. рублей в месяц в зависимости от категории карты, а если сумма больше, то комиссия составит 1%, минимум 120 рублей. При снятии денежных средств в ПВН сторонних банков плата составит 2%, минимум 200 рублей.