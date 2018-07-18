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В Петербурге в I полугодии не появилось новых проектов элитного жилья
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В Петербурге в I полугодии не появилось новых проектов элитного жилья 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 18 июл — РИА Недвижимость. В Санкт-Петербурге в первом полугодии на рынок не вышло ни одного элитного жилого проекта, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.
"В 2018 году новых проектов в продажу не поступало, это подтверждает тенденцию сокращения темпов вывода нового предложения, что, в свою очередь, обусловлено накопленным количеством свободных лотов на рынке", — отмечается в нем.
Как сообщается в пресс-релизе, в первом полугодии в Петербурге было продано 21,8 тысячи квадратных метров элитного жилья, что на 4% выше показателя первого полугодия 2017 года.
Средний бюджет сделки, по данным компании, вырос на 5% и составил 41,2 миллиона рублей.
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