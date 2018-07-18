Tesla может потерять лидирующие позиции на рынке электрических автомобилей

Прогноз, выпущенный PA Consulting Group показывает, что американский производитель Tesla в будущем уступит свое место другим маркам, включая Daimler, BMW, Volvo и Toyota, на рынке транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. Напоминаем, корпорация, опубликовавшая отчет, является одной из передовых консалтинговых компаний.

Согласно выводам, учитывающим стратегию каждого производителя автомобилей, используемые технологии, сеть поставщиков, партнерские отношения и финансовые показатели, немецкий фирмы должны обойти Tesla до 2021 года. В настоящее время американский конкурент находится на вершите рынка электромобилей, но спустя три года все поменяется, и марка, управлением которой занимается Илон Маск , займет седьмое место в рейтинге, уступив позиции Daimler, BMW, альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen и даже Toyota.

Одной из основных причин таких последствий являются производственные проблемы, связанные с Model 3, и неопределенные прогнозы прибыли. Начальник PA Consulting Томас Геттл говорит: «достижение целевых показателей CO2 и повышение эффективности электронной мобильности идут рука об руку. Однако для производителей это также требует решительных и обдуманных действий с точки зрения организации и персонала».

Напоминаем, в прошлом месяце Tesla была вынуждена вернуть депозиты в размере 1000 долларов США клиентам, оформивших предварительный заказ на Model 3, и сократить 9% рабочей силы, лишив 4000 человек работы.