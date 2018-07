Netflix сбавляет обороты по дороге к глобальному доминированию

МОСКВА , 18 июл — ПРАЙМ. Netflix может претендовать на то, чтобы считаться лидирующим медиа во всем мире, получая прибыль за счет трансляций за пределами США . Однако, стриминговая компания сообщила в понедельник в отчете за второй квартал о том, что рост подписчиков оказался ниже, чем ожидалось. Разница составила более чем в миллион абонентов, говорится в статье на портале CNET.

Впервые Уолл-стрит была неумолима. Акции Netflix потеряли более чем 14% в первые часы торговли. Но на следующий день, они практически отыграли потерянные проценты. Акции упали на 5,7%, что составило 377,75 доллара за бумагу, компания снова прибавила в цене на рынке быстрее, чем традиционный медиа гигант Disney

Целью амбиций Netflix является глобальное превосходство, которое выражается в возможности просмотра сериалов и фильмов по всему миру. Большая часть прибыли поступает из-за границы, поскольку в Netflix ориентированы на производство оригинального контента для отдельных стран и регионов. Например, компания впервые выпустила оригинальный индийский сериал Sacred Games (Священные игры) ранее в этом месяце.

В Netflix обнаружили, что их локально ориентированные продукты быстро получают отклик за границей. К примеру, бразильский триллер антиутопия «3%», испанский сериал про ограбление La Casa de Papel (в английской локализации на Netflix переводится как Money Heist, «Бумажный дом» в России ) и немецкий научно-фантастический, мистический сериал Dark (Тьма), все они приобрели мировую популярность.

Netflix много инвестирует в производство субтитров и системы дубляжа для создания интернационального продукта, который будет востребован у широкой аудитории.

В письме к акционерам, опубликованном в понедельник, Netflix заявили, что The Rain, датский оригинальный триллер, «один из самых крупных продуктов, который посмотрели во всем мире». Компания не предоставила конкретных данных, касающихся зрителей.

После публикации отчетов, Netflix автоматически обгоняет традиционных медиа титанов. За последний квартал он оставил позади Disney, одну из самых дорогостоящих медиа компаний в мире. На прошлой неделе Netflix победил HBO в количестве номинаций на «Эмми», тем самым сбросив премиум кабельную и спутниковую телевизионную сеть с пьедестала, который та занимала в течение 17 лет.

По результатам Netflix, их интернациональная аудитория выросла до 72,76 миллиона подписчиков, при этом компания прогнозировала рост до 73,29 миллиона. В США Netflix сообщила о 57,38 миллионах, в то время как ожидалось 57,91 миллиона.

Аналитик Guggenheim Майкал Моррис высказался о том, что результаты должны заставить инвесторов задаться вопросом, можно ли назвать Netflix «действительно супергероем или он простой смертный». В конечном итоге, Моррис не видит причин для изменения своего прогноза в отношении подписчиков и использования Netflix.

Стриминговая компания столкнулась с проблемой жесткого графика выпуска серий в этом квартале по сравнению с прошлым годом. В прошлом году сериал, поднимающий проблемы взросления, «13 Reasons Why» (13 причин Почему) приобрел феноменальную популярность, побудив школы к рассылке предупреждающих писем родителям. А также новые сезоны таких гигантов, как «Orange Is the New Black» (Оранжевый хит сезона) и «House of Cards» (Карточный домик). Второй сезон «13 причин Почему» получил менее сильный отклик, чем в прошлом году, тем самым повлияв на решение отложить премьеры новых сезонов двух других проектов.

В третьем квартале Netflix заложила прибыль на акцию в 68 центов, что в общей сложности составит 3,988 миллиарда долларов выручки. В среднем, аналитики Уолл-стрит рассчитывают на 73 цента и 4,13 миллиарда соответственно.

Во втором квартале Netflix получила доход в 384,4 миллиона долларов, или 85 центах на акцию, по сравнению с 65,6 миллиона долларов, или 15 центами на акцию, годом ранее. Выручка выросла на 40% — до 3,91 миллиарда долларов.

Тем не менее, аналитики в среднем ожидали прибыль за акцию в размере 79 центов и 3,934 миллиарда долларов выручки.