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За пять месяцев с начала года оренбуржцы заработали 218,5 млрд рублей
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За пять месяцев с начала года оренбуржцы заработали 218,5 млрд рублей 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
С января по май 2018 года денежные доходы населения Оренбуржья составили 218,5 млрд рублей.
В Оренбургстате сообщают, что за минувшие пять месяцев жители области больше заработали, чем потратили. За указанный период оренбуржцы израсходовали в общей сложности 206, 6 млрд рублей.
Исходя из расчетов ведомства, в Оренбуржье доход населения на одного человека на данный момент составляет чуть больше 22 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это показатель вырос на 0,8%.
Больше всего оренбуржцы тратятся на покупку товаров и оплату услуг. В первые пять месяцев года потребительские расходы населения составили 76% от суммы дохода — на 4% больше, чем в прошлом году. На взносы и оплату обязательных платежей в 2018 году жители области направили более 12% своих доходов.
Вместе с тем на накопительные статьи расходов у оренбуржцев ушло на 3% меньше денежных средств. На сбережения, вклады, покупку валюты и жилья жители области потратили 6% своих доходов.
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