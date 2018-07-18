В Ростовской области производство сельхозпродукции выросло на 28,5%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости . Производство продукции сельского хозяйства в Ростовской области за первое полугодие нынешнего года выросло на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Итоги социально-экономического развития Ростовской области в первом полугодии обсуждались на заседании регионального правительства в среду.

"Производство промышленной продукции в Ростовской области за шесть месяцев выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%, продукции сельского хозяйства — на 28,5%", — цитируются слова губернатора области Василия Голубева

Он уточнил, что заметным был рост производства мяса — он составил 37,9%, выросло и производство молока — на 1,2%. При этом на 6,4% снизилось производство яиц.

Средняя зарплата по итогам пяти месяцев года увеличилась на 10,2%, составив в мае этого года 29158,5 рубля. Год назад она равнялась 26464,7 рубля.

"Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии. Теперь задача — так же неплохо завершить год", — прокомментировал губернатор итоговые цифры.

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