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В Ростовской области производство сельхозпродукции выросло на 28,5%
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В Ростовской области производство сельхозпродукции выросло на 28,5% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл — РИА Новости. Производство продукции сельского хозяйства в Ростовской области за первое полугодие нынешнего года выросло на 28,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Итоги социально-экономического развития Ростовской области в первом полугодии обсуждались на заседании регионального правительства в среду.
"Производство промышленной продукции в Ростовской области за шесть месяцев выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%, продукции сельского хозяйства — на 28,5%", — цитируются слова губернатора области Василия Голубева.
Он уточнил, что заметным был рост производства мяса — он составил 37,9%, выросло и производство молока — на 1,2%. При этом на 6,4% снизилось производство яиц.
Средняя зарплата по итогам пяти месяцев года увеличилась на 10,2%, составив в мае этого года 29158,5 рубля. Год назад она равнялась 26464,7 рубля.
"Ростовская область неплохо поработала в первом полугодии. Теперь задача — так же неплохо завершить год", — прокомментировал губернатор итоговые цифры.
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