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Тексбанк снизил ставки по вкладам в рублях
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Тексбанк снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 40 минут назад
«Доходный» (от 1 тыс. рублей на три месяца, полгода и год) теперь можно разместить под 5,1—6,4% годовых (ранее — под 6,6—7%), «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на один, три месяца, полгода и год) — под 5—6% годовых (вместо 5,8—6,9%).
«Пенсионный» (на три, шесть, девять месяцев и один год) привлекается под 5,3—6,25% годовых (ранее — под 6,4—6,9%).
Процентные ставки по «Лояльному» (на один год) составляют 6,2% (от 100 тыс. рублей) и 6,4% (от 1 млн рублей). Прежние ставки — 6,8% и 7% соответственно.
Продуктовый виджет
Проценты по вышеперечисленным депозитам выплачиваются ежемесячно.
«Пенсионный-Накопительный» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и один год) можно открыть под 5,9—6,4% годовых (вместо 6,7—7%). Выплата процентов осуществляется ежеквартально.
Все вклады пополняемые. По «Универсальному, „Лояльному“ и „Пенсионному“ предусмотрена возможность совершения расходных операций.
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