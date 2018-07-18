Биржи Европы растут вслед за США и на внутренних новостях

Основные биржевые индексы Европы в среду демонстрируют положительную динамику, поддерживая оптимизм на американских рынках накануне, а также после внутренних корпоративных новостей и новых статданных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.10 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,5%, до 7664,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,5%, до 5450,1 пункта, немецкий DAX — на 0,84%, до 12767,5 пункта.

Поддержку европейским рынкам оказывает оптимизм на американских торговых площадках во вторник. Биржи США завершили торговую сессию в плюсе на 0,2-0,6% после того, как глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв намерен постепенно продолжать повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда.

Кроме того, рынки отыгрывают новую порцию макроэкономической статистики европейского региона. Как сообщило ранее в среду Бюро национальной статистики Великобритании (ONS), инфляция в Великобритании в июне в годовом выражении составила 2,4%, а в месячном потребительские цены не изменились. Аналитики ожидали ускорения инфляции в годовом выражении до 2,6% с 2,4% в мае, и замедления в месячном исчислении — до 0,2% с 0,4% месяцем ранее.

Кроме того, в первые часы торгов европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, составила 2% против уровня мая в 1,9%, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.