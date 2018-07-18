В Барнаул везут самодельный аналог McLaren F1

Машину заметили на автовозе в районе Тальменки. Водитель грузовика пояснил, что необычный автомобиль скоро можно будет увидеть на улицах краевой столицы.

В 2014 году СМИ Белоруссии писали о том, что 24-летний житель Слуцкого района Даниил собрал на даче аналог знаменитого гоночного автомобиля. На свою «самоделку» он потратил около 5 тысяч долларов, в продать ее собирался за 38 тысяч долларов. Цена оригинального авто составляет примерно 970 тысяч долларов.

По словам Даниила, чертежи автомобиля он нашел в интернете, двигатель, шасси и проводку позаимствовал от «автодонора» — Peugeot 806. Кузов он сделал из стеклопдастика, а раму из металла.

Главное внешнее отличие переделки от оригинала — дверь, которая открывается не вбок, а вверх. По техническим характеристикам авто Даниила уступает оригиналу — 130 л.с. против 627 у McLaren.