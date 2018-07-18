Президент «Киевстара» покритиковал Порошенко и остался без работы — СМИ

Об этом сообщает UBR cо ссылкой на свои источники.

Петра Порошенко. По их информации, уход Чернышова связан с тем, что во время управления компанией он допустил ряд серьезных ошибок. Также присутствует версия о том, что его уход может быть связан с его критикой президента Украины

В апреле 2018 года было опубликовано интервью Чернышова, в котором он критиковал тот факт, что глава государства выступил с речью на 4G-тендере в диапазоне 1800 МГц 6 марта между торгами по второму и третьему лоту, что по мнению руководителя мобильного оператора, повлияло на торги.

Чернышов был переизбран на должность президента «Киевстара» с 14 июля 2017 года по 13 июля 2018 года. Ранее он сообщал о скором окончании его контракта в компании, но не раскрывал свои дальнейшие планы.

Как заявила глава телекомуникационной палаты Украины Татьяна Попова , окончание работы Чернышова в «Киевстаре» не обязательно означает, что он покинет группу Veon, куда входит компания.

Примечательно, что после апрельского интервью Чернышов извинился за свои высказывания. Издание Украина.ру писало о том, чем было вызвано появление Порошенко на торгах и какие на самом деле претензии к президенту есть у поставщиков телеком-услуг.