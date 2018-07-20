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Названы лучшие места для инвестиций в курортную недвижимость
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Названы лучшие места для инвестиций в курортную недвижимость 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Эти города предлагают лучшую отдачу от инвестиций с точки зрения стоимости покупки недвижимости площадью 90 квадратных метров, потенциального дохода от аренды и анализа самых популярных мест для туризма с позиции того, что они продолжат таковыми оставаться. Исследование показывает, что возврат инвестиций составляет 26% в Киссимми, 18.8% в Барселоне и 12% в Корнуолле, сообщает PropertyWire.
Хорошие результаты в плане доходности показывают и другие города: почти 12% в Ницце, 8.7% на озере Гарда в Италии, 6.8% в Майами, 6.3% в Марбелье, 5.6% в Фару, 3.4% в Авиньоне и 2.9% в Озёрном Крае в Англии.
Лидер списка — Киссимми — известен своими тематическими парками и считается самым востребованным туристическим направлением в США, с хорошей погодой круглый год. Здесь инвесторы могут рассчитывать на годичный доход более $38 960.
Исследование также показало, что за последние три года цены на жилье в районе Киссимми в среднем составляли $160 000 — 199 000, и, согласно прогнозам, этот показатель будет продолжать расти. Это делает город хорошим потенциальным капиталовложением в будущее, в то время как цены на жилье здесь по-прежнему сравнительно низки. Между тем, недвижимость в США дорожает самыми быстрыми темпами за 12 лет.
Доступные цены на покупку недвижимости и высокая доходность от аренды курортного жилья в Барселоне означает, что у инвесторов есть возможность зарабатывать в год почти $50 000 после вычета всех затрат при средней цене недвижимости в $225 000.
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