Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются разнонаправленно 

Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,44%, до 6,33 доллара, "Лукойла" — росла на 0,4%, до 68,15 доллара, "Новатэка" — на 0,13%, до 149,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 5,02%, до 4,34 доллара, "Газпром нефти" — росли в цене на 0,19%, до 26,85 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,83%, до 1,55 доллара, Сбербанка — на 0,36%, до 14,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,12%, до 21,18 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,58%, до 16,86 доллара, "Северстали" — уменьшались в стоимости на 0,78%, до 15,31 доллара, НЛМК — росли в цене на 0,02%, до 25,22 долларов.
Цена бумаг "Магнита" опускалась на 0,36%, до 17,13 доллара, "Ленты" — на 0,38%, до 5,17 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,28%, до 2,81 доллара.