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Цены на квартиры в советских домах Риги плавно растут
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Цены на квартиры в советских домах Риги плавно растут 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
На вторичном рынке цены на квартиры как в центре Риги, так и в остальных районах выросли на 1% за месяц, но остались неизменными в Рижском регионе, окружающем латвийскую столицу. Стоимость жилья в новостройках упала на 1% в городе, но увеличились всего на 0,2% в Рижском регионе и на 2% в Юрмале, сообщает The Baltic Course.
Анализ цен на рынке жилья за июнь 2018 года был основан на результатах мониторинга фактических сделок, заключенных компаниями недвижимости Ober-Haus, Latio и Balsts. Согласно информации, представленной данными организациями, в первый летний месяц текущего года средняя стоимость квартиры в новостройке составляла €2 630 за квадратный метр в центре города, €1 390 в более отдалённых районах столицы, €890 в Рижском регионе и €2 800 в Юрмале.
В июне этого года средняя цена жилья на вторичном рынке составляла €1 380 за квадратный метр в центре города, €790 в других районах Риги и €530 в Рижском регионе.
Средняя стоимость частных домов составляла €1190 за квадратный метр в латвийской столице, €930 в Рижском регионе и €1 320 в Юрмале.
Сейчас в Латвии возводится ряд интересных новостроек бизнес-класса, инвестиции в которые могут стать выгодным долгосрочным вложением и принести хороший доход от сдачи в аренду.
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