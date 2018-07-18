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ЦДНГ-4 ООО «РН-Юганскнефтегаз» исполнилось 40 лет
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ЦДНГ-4 ООО «РН-Юганскнефтегаз» исполнилось 40 лет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЦДНГ Главного Управления по добыче нефти и газа компании «РН-Юганскнефтегаз» исполнилось 40 лет. За это время добыто более 204 миллионов тонн нефти. Цех разрабатывает Мамонтовское месторождение и Энтельскую площадь. Добыча углеводородного сырья ведется на 162-х кустовых площадках, действующий фонд скважин достигает 633 штук.
Для повышения нефтеотдачи пластов на площадках ведутся геолого-технические мероприятия: ГРП, обработка призабойной зоны, забурка боковых стволов скважин. Ведется планомерная работа по извлечению трудноизвлекаемых запасов. На Мамонтовском месторождении проводятся геолого-разведочные работы на залежи ЮС-2.
«Запланировано бурение новых скважин, первые две кустовые площадки будут введены в эксплуатацию в 2020 году», — отметил заместитель начальника ЦДНГ-4 по геологии Евгений Зубов. На Энтельской площади пробурена разведочная скважина 6-Р, показавшая наличие притока нефти, в результате чего, введено в эксплуатацию 3 кустовые площадки, а в перспективе строительство еще трех. Трудовой коллектив состоит из 94 специалистов, 23 из которых инженерно-технические работники. Средний возраст 35 лет.
«Ценим, когда молодые ребята проявляют инициативу, что-то изобретают, показывают свои профессиональные навыки, выступают на конференциях, участвуют в конкурсах профмастерства. Мы это приветствуем и поддерживаем», − отметил заместитель начальника ЦДНГ-4 по производству Михаил Покладов.
У месторождений масштабные перспективы развития и впереди у трудового коллектива новые производственные рекОрда» *запрещены в РФ">Орда» *запрещены в РФ">орды и достижения.
Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» — крупнейшее предприятие в составе ПАО «НК „Роснефть“, ведет работу на 35-х лицензионных участках. В 2017 г. объем добычи составил 66,5 миллиона тонн нефти. Накопленная добыча предприятия превышает 2,3 миллиарда тонн нефти.
Фото: ООО „РН-Юганскнефтегаз“
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